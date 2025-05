Corato | 4 giorni su 7 contest dedicato agli autori di cinema indipendente Da giovedì

Corato si prepara a vivere un'intensa celebrazione del cinema indipendente con la terza edizione di “4 giorni su se7”. Questa manifestazione, in programma dal 15 al 18 maggio, è un importante contest per autori emergenti, sostenuto da Arcadia Kinema e dal Comune di Corato, che promuove la creatività e l'innovazione nel panorama cinematografico.

Di seguito il comunicato:Fervono i preparativi per la terza edizione di "4 giorni su se7", il contestdedicatoagliautori del cinemaindipendente che si terrà a Corato dal 15 al 18 maggio p. v., ideato da Arcadia Kinema, patrocinato economicamente dal Comune di Corato e con il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo. "4 giorni su se7" è una chiamata alle arti per troupes cinematografiche indipendenti che, nel corso di 4 giornate, ospitate in residenza artistica nella città di Corato, dovranno cimentarsi in un contest. «Dal 15 al 18 maggio, Corato diventerà per il terzo anno consecutivo un set a cielo aperto.Anche quest'anno accoglieremo registi, autori e tecnici da tutta Italia, protagonisti di un contestcinematografico unico: realizzare un cortometraggio in sole 96 ore. Non solo creatività e talento, ma anche promozione del nostro territorio: Corato e i suoi luoghi saranno lo sfondo narrativo dei corti in gara, diventando parte viva delle storie raccontate.