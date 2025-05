Copparo vince il derby salvezza contro Amici di Stefano e resta in Prima categoria

Il Copparo ha trionfato nel derby salvezza contro gli Amici di Stefano, consolidando la sua posizione in Prima Categoria. La sfida, giocata al "Preziosa", ha visto i rossoblù imporsi con un convincente 2-0, mostrando determinazione e grinta. Una vittoria fondamentale che sancisce la permanenza nella categoria, celebrando un successo tutto copparese.

Sfida tutta copparese per restare in Primacategoria al "Preziosa", l’ha spuntata il Copparo, che ha vinto il derbysalvezza ai playout con i "cugini" dell’Amici di Stefano. I rossoblù avevano il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, ma non ce n’è stato bisogno. Il 2-0 finale rispecchia quello che si è visto in campo, soprattutto nella ripresa. I gialloneri hanno così staccato il biglietto di ritorno in Seconda nonostante un girone d’andata lusinghiero. L’allenatore dell’Amici di Stefano, Federico Casotti, non cerca alibi: "Nel complesso Copparo ha meritato. Mi sarebbe piaciuto andare ai supplementari, perché nel finale di secondo tempo, quando Copparo ha trovato i due gol, la squadra stava crescendo, grazie anche all’inserimento di Andreotti in attacco. Il nostro limite è stato la fase realizzativa, abbiamo sviluppato poco gioco e siamo stati poco incisivi". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Copparo vince il derby salvezza contro Amici di Stefano e resta in Prima categoria

