Coppa Toscana | doppio bronzo per le ballerine de La Maison della Danza

Domenica 11 maggio, la Coppa Toscana 2025 ha illuminato Arezzo, grazie al patrocinio del Comune e all’organizzazione del CSEN. Le ballerine de La Maison della Danza hanno conquistato due bronzi, dimostrando diverse interpretazioni della danza, dalla coreografica all’artistica, in una giornata dedicata al talento e alla passione per questo affascinante mondo.

Con il patrocinio del Comune di Arezzo la CoppaToscana 2025 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa domenica 11 maggio ad Arezzo. L’occasione per vedere in un’unica giornata tantissimi modi diversi di intendere la Danza, dalla coreografica e artistica fino alla. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Coppa Toscana: doppio bronzo per le ballerine de La Maison della Danza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Coppa Toscana: doppio bronzo per le ballerine de La Maison della Danza - Arezzo, 12 maggio 2025 – Con il patrocinio del Comune di Arezzo la Coppa Toscana 2025 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa domenica 11 maggio ad Arezzo. L’occasione ... 🔗msn.com

Danza, doppio bronzo per le ragazze della Maison della Danza nella Coppa Toscana Csen - Il concorso, giunto alla VI° edizione, ha visto la partecipazione di oltre centosessanta giovani ballerini che si sono esibiti di fronte a un pubblico da tutto esaurito che ha regalato lunghissimi app ... 🔗arezzonotizie.it

Golf Bellosguardo Vinci: Trionfo di Manzi e Vezzosi alla Coppa Toscana di Doppio - Al Golf Bellosguardo Vinci il fine settimana pasquale si è aperto sabato 19 aprile con la Coppa Toscana di Doppio, gara giunta alla quarta edizione. Giovanni Manzi e Raffaele Vezzosi sono stati i ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo, freddo polare fino -28,3 gradi : criticità in Toscana,Campania

Freddo da record in Alto Adige, con -28,3 gradi a San Giacomo in Val di Vizze, piccolo borgo situato a 1.