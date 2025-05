Coppa-Italia | Milan e Bologna da Mattarella Conceicao | "Sono sicuro che sapremo onorare la finale"

Il Presidente Mattarella ha accolto i rappresentanti del Milan e del Bologna in vista della finale di Coppa Italia. Conceicao, allenatore rossonero, ha espresso la sua determinazione, affermando: "Sono sicuro che sapremo onorare la finale". Un momento di grande importanza per il calcio italiano, alla presenza del Capo dello Stato e dei protagonisti di questa sfida.

`L`Italia è molto importante per me e ora sono orgoglioso di essere qui in questa sede alla presenza del Capo dello Stato, alla guida del Milan,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

