Coppa Italia Milan-Bologna Conceicao | Il gruppo crede in ciò che facciamo

Domani sera, lo stadio Olimpico ospiterà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, due squadre pronte a dare il massimo per conquistare il trofeo. Il tecnico Conceicao sottolinea la forza del gruppo, rimarcando quanto sia fondamentale il lavoro di squadra in questo importante appuntamento. Il cuore e la passione sono pronti a esplodere!

Finale di CoppaItalia, domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico. Conceicao parla del gruppo 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, Milan-Bologna. Conceicao: “Il gruppo crede in ciò che facciamo”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Bologna, Conceiçao: «In questo club la pressione è normale. Jovic o Gimenez? Non lo dico» - «Penso che faccia parte della storia del Milan questo peso, questa pressione. È normale in questi grandi club». Parola di Sergio Conceiçao, che domani sera ... 🔗msn.com

Conceiçao fa melina prima di Milan-Bologna: “Non dirò mai chi gioca. Pressione? Dev’essere abitudine” - Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, nasconde il Milan: "Non è giusto dire a voi chi ... 🔗fanpage.it

Finale di Coppa Italia Milan-Bologna, Conceiçao non scioglie il dubbio: “Jovic o Gimenez? Vedremo” - Rossoneri in campo domani alle 21 all'Olimpico. Il tecnico: “Fofana non è ancora al meglio”. E Maignan: “Grandissima fame, non pensiamo ad altro” ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.