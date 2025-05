Coppa Italia Mattarella | I calciatori un riferimento per tanti giovani il vostro comportamento sia esemplare

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le squadre di Bologna e Milan, finaliste di Coppa Italia. Rivolgendo un messaggio ai calciatori, ha sottolineato l'importanza del loro comportamento come esempio per i giovani, invitandoli a essere modelli di sportività e etica nel mondo del calcio.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le squadre di Bologna e Milan, finaliste di CoppaItalia: le sue parole ai calciatori Intervenuto al Quirinale, Sergio Mattarella ha parlato così in vista della finale di CoppaItalia tra Milan e Bologna alle due squadre presenti alla vigilia della partita: di seguito le sue parole. «Rammentate sempre, come è stato detto e . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Coppa Italia, Mattarella: «I calciatori un riferimento per tanti giovani, il vostro comportamento sia esemplare»

