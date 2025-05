Coppa Italia l’esodo da Bologna | da Cremonini a Carboni tutti a Roma per una notte da sogno

Bologna, 13 maggio 2025 – Una notte da sogno attende i tifosi del Bologna, partiti in massa verso Roma per la finale di Coppa Italia. Tra i volti noti, da Cremonini a Carboni, l’entusiasmo si fa contagioso. Un viaggio che segna un momento cruciale nella storia rossoblù, mentre l’atmosfera si carica di attese e emozioni.

Bologna, 13 maggio 2025 – L'appuntamento con la storia è iniziato. Il Bologna è partito ieri alle 16.12 dalla stazione centrale dei treni, in direzione Roma, dopo un allenamento mattutino e il pranzo al centro tecnico, salutato da diversi tifosi ma non dai gruppi della Curva. Anche perché tra oggi e domani, al seguito della squadra, il Bologna e il Dall'Ara traslocano al seguito della squadra. Gianni Morandi e Cesare Cremonini assistono alla partita del campionato di serie A Bologna-Sassuolo allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, 29 agosto 2015. ANSAGIORGIO BENVENUTI Trentamila bolognesi all'Olimpico, 'Si muove la città', insomma: non ci sono versi migliori per descrivere quello che sarà l'esodo sportivo più massiccio della storia di Bologna. Neppure nel 1974, anno della vittoria dell'ultima CoppaItalia proprio all'Olimpico (contro il Palermo) e nello spareggio scudetto del '64 furono tanti i tifosi al seguito, a dimostrazione di come questa CoppaItalia sia già storia a prescindere dall'esito, che comunque non sarà un dettaglio, perché cambierebbe immagine e percezione dei colori rossoblù in Italia e in Europa, garantendo la seconda partecipazione consecutiva del Bologna a una Coppa europea.