Coppa Italia il Milan arriva al Quirinale

La Coppa Italia si avvicina, e il Milan ha ricevuto un prestigioso benvenuto al Quirinale da parte del Presidente Sergio Mattarella. In vista della finale contro il Bologna, la squadra rossonera, insieme all'allenatore Conceicao e ai giocatori, ha incontrato il Capo dello Stato, confermando l'importanza di questo atteso appuntamento sportivo.

Milan e Bologna ricevuti da Sergio Mattarella alla vigilia della finale di CoppaItalia, in programma domani sera, 14 maggio, allo stadio Olimpico di Roma. Ecco l’arrivo al Quirinale della squadra rossonera: presenti tutti i giocatori, l’allenatore Conceicao, ma i dirigenti, tra cui Zlatan Ibrahimovic e il presidente Paolo Scaroni. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, il Milan arriva al Quirinale

