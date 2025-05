Coppa Italia il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta

Il Milan si prepara a sfidare i suoi avversari in finale di Coppa Italia, alla ricerca di un titolo che manca dai tempi d’oro. L’ultima vittoria risale al 2003, un attesa lunga oltre 20 anni. I rossoneri, presenti in finale per la dodicesima volta, puntano a rompere un tabù e riportare a casa un trofeo ambito.

Milan, in finale di CoppaItalia si cerca di sfatare un tabù: i rossoneri non vincono la competizione da più di 20 anni Il Milan ha vinto la CoppaItalia solo cinque volte nella sua storia, nonostante abbia raggiunto la finale in dodici occasioni. L’ultimo trionfo risale al 2003, quando, con Carlo Ancelotti in panchina, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta

Ne parlano su altre fonti

Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta - Milan, in finale di Coppa Italia si cerca di sfatare un tabù: i rossoneri non vincono la competizione da più di 20 anni Il Milan ha vinto la Coppa Italia solo cinque volte nella sua storia, nonostante ... 🔗calcionews24.com

Milan, Jovic in leggero vantaggio su Gimenez per sfatare la "maledizione" Coppa Italia - Mentre il Milan è in alto mare nella ricerca del direttore sportivo – e non è detto che inserirà questa figura nell’organigramma societario –, ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, finale di Coppa Italia: la grande sfida - Scopri la storia e le statistiche della Coppa Italia in vista della finale tra Milan e Bologna del 14 maggio 2025. 🔗milanosportiva.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.