Coppa Italia il Milan al Quirinale per l' incontro con il Capo dello Stato

Il Milan e il Bologna sono stati ospiti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro che anticipa la finale di Coppa Italia del 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I rossoneri, giunti al gran completo con l'allenatore Conceicao, hanno ricevuto gli auguri del Capo dello Stato per l'importante match.

Milan e Bologna sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I rossoneri sono arrivati al Quirinale al gran completo: oltre ai giocatori, presenti anche l'allenatore Conceicao e i dirigenti, tra cui Zlatan Ibrahimovic e il presidente Paolo Scaroni.

