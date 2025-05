Coppa Italia ancora divieti per la Curva Sud | Avremo solo la nostra voce

La finale di Coppa Italia si avvicina, ma per la Curva Sud del Milan arrivano nuove restrizioni. A seguito di un ennesimo provvedimento, i tifosi rossoneri non potranno esporre striscioni allo stadio Olimpico. In questo contesto, tuttavia, la passione e il sostegno per la squadra continueranno a farsi sentire attraverso la voce dei tifosi.

Dopo l’ennesimo provvedimento la Curva Sud del Milan non potrà esporre alcun striscione per la finale di CoppaItalia allo stadio Olimpico 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, ancora divieti per la Curva Sud: “Avremo solo la nostra voce”

