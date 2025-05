Coppa Italia 2025 Simonelli e Malagò da Mattarella | Emozionante

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale le finaliste della Coppa Italia 2025, Bologna e Milan. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha elogiato il discorso emozionante di Mattarella, sottolineando i valori che ha saputo trasmettere in un incontro ricco di significato per il calcio italiano. Accanto a lui, il presidente della FIGC, Ezio Simonelli.

“Il presidente Mattarella come sempre è stato eccezionale, ha fatto un discorso Emozionante e pieno di valori”. Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dell’incontro tra il presidente della Repubblica e le finaliste della CoppaItalia, Bologna e Milan, al Quirinale. Con lui anche Ezio Simonelli, presidente della Lega: “Emozionante con un discorso toccante con il presidente che ha richiamato le squadre al rispetto del fair play visto che sono esempi per tutti e soprattutto per i giovani che guarderanno la partita”. La finale di CoppaItalia è in programma domani, 14 maggio, all’Olimpico di Roma. 🔗Leggi su Lapresse.it