Cooperativa Agricola Cesenate | Specializzati in qualità e ricerca

La Cooperativa Agricola Cesenate, specializzata in qualità e ricerca, guarda al futuro con ambizione e strategia. Recentemente, quasi mille tra soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder si sono riuniti per l'assemblea generale ordinaria, consolidando il proprio impegno nel settore agricolo e riaffermando la leadership mondiale della cooperativa.

Uno sguardo al futuro, con l'ambizione di realizzare progetti strategici e vincenti. Quasi mille persone (tra soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder) si sono riunite domenica scorsa, per l'assemblea generale ordinaria dei soci della CooperativaAgricolaCesenate, leader mondiale del settore sementiero. Durante la mattinata i soci hanno approvato un bilancio all'insegna di investimenti e piani per il futuro della Cooperativa: 57 milioni di euro di valore della produzione (+27%), 1,25 milioni di euro di utile, 37,5 milioni di euro di liquidazione agli agricoltori Soci. "Il nostro compito oggi – ha affermato il presidente Giovanni Piersanti – è interloquire con le istituzioni guardando sia al presente che al futuro, con progetti solidi e lungimiranti". A testimonianza di questo confronto, Piersanti ha letto la lettera inviata alla Cooperativa dal Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida: "Ho potuto constatare – scrive Lollobrigida – la profonda attenzione che dedicate alla qualità e alla ricerca, notando con piacere l'adozione di tecnologie e impianti all'avanguardia.

