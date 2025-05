controlli nei locali della movida alcol ai minori scatta la multa

Controlli rigorosi nei locali della movida lungo la costa di Macerata hanno portato a sanzioni, tra cui una per somministrazione di alcolici a minorenni. L'operazione, condotta dalla polizia amministrativa e sociale, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme di legge, preservando un ambiente sano per tutti gli avventori.

Controllidella polizia nei locali dell’intrattenimento lungo la costa, contestate quattro violazioni. Una è per la somministrazione di bevande a minorenni. Nell’ambito di un’attività di controllo svolta dalla squadra di polizia amministrativa e sociale della questura di Macerata, con l’obiettivo di verificare le licenze e la corretta osservanza delle prescrizioni e delle regole legate alla conduzione dei locali pubblici, sono state contestate quattro violazioni di natura amministrativa, con sanzioni per circa 10mila euro.I Controlli sono stati effettuati nel corso di alcune serate che si sono svolte nel mese di aprile, nei localidella costa, in centro e sul lungomare. In particolare, alcuni locali sono stati sanzionati per la somministrazione di bevande a minorenni, di età compresa fra i 16 e i 18 anni, l’impiego nei locali di personale non iscritto all’apposita lista prefettizia per lo svolgimento dei compiti di addetto alla sicurezza, vale a dire i buttafuori, e, nella stessa occasione, la mancata comunicazione dell’impiego di tale personale iscritto alle autorità preposte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it