Controlli lungo le strade due denunce per guida in stato di ebbrezza

Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo le strade per garantire la sicurezza stradale. I risultati dell’operazione hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza, sottolineando l'importanza di vigilare durante le ore serali e notturne. Un impegno necessario per prevenire incidenti e tutelare la comunità.

Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale nella città lagunare, soprattutto nelle ore serali e notturne.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDue. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Controlli lungo le strade, due denunce per guida in stato di ebbrezza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza alla guida, maxi controlli anti-alcol e droga sulle strade: ritirate 3 patenti, decurtati 30 punti - TRIESTE – Controlli serrati e azione preventiva sul territorio sono stati i cardini dell’ultima attività straordinaria della Polizia di Stato di Trieste e provincia, che ha messo in campo uno sforzo c ... 🔗nordest24.it

Perugia, 450 controlli in quattro mesi: piano strade sicure della polizia locale - PERUGIA - Quattrocento e più controlli (450 per la precisione) da effettuare in quattro mesi, fra maggio e agosto, lungo le strade della città. Altrettanti ne sono poi previsti per ... 🔗ilmessaggero.it

Maxi controlli nella notte: scovati nove ubriachi al volante, 15 monopattinisti multati - Controlli della polizia locale di Verona nella notte tra sabato e domenica: nove ubriachi al volante, 15 monopattinisti multati. 🔗veronaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Abbronzatura perfetta: 5 trucchi per mantenerla più a lungo

L’estate è ormai alle porte ed è finalmente arrivato il momento di trascorrere qualche ora, o perché no, un’intera giornata al mare.