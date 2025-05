Controlli della Guardia di Finanza scoperti 13 lavoratori in nero

Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero. Le ispezioni hanno coinvolto diversi comuni, tra cui Leporano, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori.

Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 13 lavoratori “in nero”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni della provincia di Taranto di Leporano, San Marzano di San Giuseppe, Manduria e Maruggio. L’impiego irregolare di manodopera ha interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali ristoranti, bar e imprese edili. All’esito dei Controlli sono stati individuati 4 datori di lavoro responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero e due di questi sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale. Inoltre, nell’ambito di ulteriori e autonomi interventi condotti a contrasto all’evasione fiscale, i finanzieri jonici hanno riscontrato numerose violazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero

