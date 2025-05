controlli dei carabinieri denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata

Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza. Entrambi gli automobilisti, sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, hanno visto ritirata la patente. Un terzo conducente, già con la patente revocata, è stato anch'esso denunciato durante le operazioni di verifica.

