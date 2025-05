Controlli dei carabinieri a Paternò un arresto e una denuncia per evasione

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno intensificato i controlli sul rispetto delle misure cautelari, risultando in un arresto e una denuncia per evasione. Gli interventi, mirati a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, hanno coinvolto un uomo in arresto e un giovane trovato a violare gli arresti domiciliari.

I carabinieri della Compagnia di Paternò, nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, hanno eseguito due interventi distinti che hanno portato all'arresto di un uomo e alla denuncia di un giovane, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari.

