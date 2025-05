Controlli a Partinico scatta un arresto per droga | sequestri e sanzioni amministrative per 15 mila euro

A Partinico, l'operazione "Alto impatto" ha portato a un arresto per droga e a sanzioni amministrative per un totale di 15 mila euro. In campo, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, insieme a esperti dell’Asp, dei Monopoli e dell’Arpa, hanno effettuato controlli mirati nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

