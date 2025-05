Contro la santificazione di Claudio Ranieri

In questo saggio, analizziamo la figura di Claudio Ranieri, ricevendo una fervente critica alla sua santificazione nel panorama calcistico. Spesso il calcio esalta i furbi, e Ranieri non fa eccezione. La riflessione parte dalla controversa partita Atalanta-Roma 2-1, un momento che evidenzia le sfide e le ambiguità dell'allenatore, lontano dall’immagine da santo che spesso gli viene attribuita.

Contro la santificazione di ClaudioRanieriIl calcio è davvero l’arte dei paraculi. Potrei dire furbi, ma ormai non ha più lo stesso significato, e se dovrò andare all’inferno non sarà certo per colpa di una mezza parolaccia innocente.È dalla fine di Atalanta-Roma 2-1 – partita che giustizia vorrebbe si declinasse e si esaltasse per il terzo posto dell’Atalanta alla faccia di un sacco di club tutti chiacchiere e distintivo – che sento fare “dibbattiti” indignati sul rigore concesso e poi ritirato alla Roma tramite Var.La discussione, innescata “paraculescamente” da ClaudioRanieri, è tra le più surreali che abbia mai sentito: l’ingiustizia non è già nell’essenza del rigore stesso, che quasi tutti riconoscono non esserci, ma in una cavillosità “paracula” – aridaje – secondo cui il Var non poteva intervenire perché il fallo è basso e il “tocco” comunque c’è (come se nel calcio, sport di contatto, un qualsiasi “tocco” anche il più leggero, fosse peccato mortale) etc etc. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Contro la santificazione di Claudio Ranieri

Ne parlano su altre fonti

Claudio Ranieri e lo sfogo contro l'arbitro, l'AIA replica: «Non era rigore». L'amarezza della Roma e il precedente di Porto - Claudio Ranieri, almeno per una sera, sveste i panni di 'Sir' e perde il suo aplomb. Era già successo qualche mese fa durante Porto-Roma di Europa League, quando non contento ... 🔗msn.com

L’AIA risponde alle critiche di Ranieri: “Chiediamo rispetto per il nostro difficile e delicato ruolo” - Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha risposto alle critiche di Claudio Ranieri per il rigore concesso alla Roma e poi tolto per il contatto Pasalic-Konè ... 🔗fanpage.it

Rabbia Ranieri: «Come si fa a non dire che è rigore? Ci hanno spiegato che il VAR interviene solo in quel caso, e poi…» - Roma ko contro l’Atalanta, la rabbia a fine partita di Ranieri per il rigore non concesso su Koné dal VAR: «Come fa a dire che non c’è?» Claudio Ranieri si è detto profondamente deluso e indignato per ... 🔗calcionews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesca Barra e Claudio Santamaria protagonisti di La Verona di Dante

La Verona di Dante: un viaggio in video per scoprire i luoghi del Poeta in città con Francesca Barra e Claudio Santamaria.