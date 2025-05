Contributi azzerati per le aziende che assumono giovani under 35 e donne svantaggiate ma resta da capire se le misure avranno un impatto concreto sulla qualità del lavoro offerto

Negli ultimi anni, il lavoro e l'occupazione sono diventati temi centrali nel dibattito pubblico, specialmente per le difficoltà di giovani under 35 e donne svantaggiate nel trovare impieghi stabili. Recenti misure che offrono contributi azzerati per le aziende potrebbero incentivare le assunzioni, ma resta da valutare se queste politiche garantiranno realmente un miglioramento nella qualità del lavoro offerto.

Negli ultimi anni, il tema del lavoro e dell’occupazione, ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto in relazione alle difficoltà dei giovani e delle donne nel trovare posizioni stabili e retribuite in modo equo. L’instabilità economica, le trasformazioni del mercato del lavoro e il divario di genere, infatti, hanno reso più che necessaria l’adozione di misure che favoriscano l’inserimento lavorativo, soprattutto di queste categorie. Tra queste, c’è il Bonus giovani e il Bonus donne, dei quali sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi. Gender gap: l’occupazione femminile ne soffre ancora X Bonus giovani e donne: al via gli incentiviSi tratta di due strumenti pensati per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di giovaniunder 35 e donne con particolari condizioni di svantaggio, garantendo ai datori di lavoro agevolazioni Contributive per ogni nuova assunzione. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Contributi azzerati per le aziende che assumono giovani under 35 e donne svantaggiate, ma resta da capire se le misure avranno un impatto concreto sulla qualità del lavoro offerto

