Contrastare abusi e maltrattamenti sui minori | intesa tra Usr Comune Asp e Procura

Questa mattina, un'importante intesa è stata siglata tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il Comune di Palermo, il Tribunale di Palermo, il Tribunale per i minorenni e la Procura. Il protocollo mira a contrastare efficacemente gli abusi e i maltrattamenti sui minori, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere dei più giovani.

Un protocollo tra diverse istituzioni per Contrastare i fenomeni di abuso e maltrattamento dei minori. E' stato siglato stamattina tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il Comune di Palermo, il Tribunale di Palermo, il Tribunale per i minorenni del capoluogo siciliano, la Procura. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Contrastare abusi e maltrattamenti sui minori: intesa tra Usr, Comune, Asp e Procura

Ne parlano su altre fonti

Infanzia. Dal Think Tank “On Radar” di Fondazione Menarini, le proposte per contrastare abusi e disagio tra i minori - Per gli esperti, gli abusi sui minori non si possono contrastare se affrontati da ... non sia vittima e/o potenziale autore di abusi e maltrattamenti, attraverso una serie di iniziative formative ... 🔗quotidianosanita.it

Parlamento Ue: abuso sessuale sui minori, aggiornare le norme per affrontare i nuovi rischi tecnologici. Lenaers: “Pene più severe” - (Bruxelles) La commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha approvato oggi modifiche legislative “volte a migliorare la capacità dei Paesi dell'Ue di contrastare efficacemente l'abuso s ... 🔗agensir.it

Abusi minori. Per gap formativo non vengono riconosciuti in un ospedale su due. Al via i primi corsi per i pediatri del futuro - non ha strumenti conoscitivi né protocolli standard per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori. In vista della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini del prossimo 20 novembre ... 🔗quotidianosanita.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.