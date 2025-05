Continuano gli appuntamenti in città e provincia per la festa dell' Europa

Proseguono con entusiasmo gli appuntamenti per la Festa dell'Europa e il Maggio Europeo 2025. Martedì 13 maggio, alle 18, il Teatro Rasi ospiterà “L'Europa non cade dal cielo - cronistoria sentimentale di un sogno, un’idea, un progetto”, uno spettacolo a cura di Ravenna Teatro, parte del Festival delle Culture. Una celebrazione coinvolgente che esplora il significato dell'Europa.

