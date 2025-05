Continassa Juve | nuova settimana di lavoro in vista dell’Udinese tre giocatori squalificati dopo la Lazio

Alla Continassa, la Juventus si prepara per una nuova settimana di lavoro in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo la partita con la Lazio, tre giocatori sono stati squalificati. Scopriamo le ultime novità su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per affrontare l'avversario.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassaJuve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaL’Udinese è nel mirino e la Juve vuole farsi trovare pronta. In vista della sfida dell’Allianz Stadium, calendarizzata in contemporanea ad altre otto partite nella giornata di domenica, 28 maggio 2025, i bianconeri tornano a fare sul serio al JTC. Ecco il report ufficiale sull’allenamento odierno.REPORT – «La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, dopo il pareggio dello Stadio Olimpico di sabato 10 maggio contro la Lazio. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: nuova settimana di lavoro in vista dell’Udinese, tre giocatori squalificati dopo la Lazio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Infortuni Juve, chi riuscirà a recuperare in vista della gara contro l’Udinese? Ecco il report dalla Continassa - Infortuni Juve, novità molto importante dopo il lavoro di oggi alla Continassa. Le condizioni su quelli che saranno i possibili recuperi La Juve si sta preparando in vista della gara contro l’Udinese ... 🔗calcionews24.com

Allenamento Juve, cosa filtra dalla Continassa: Tudor e le scelte - obbligate - per battere l'Udinese - I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare il match contro i friulani in programma domenica alle 20:45 ... 🔗msn.com

Gatti lascia la Continassa, alla Juve 32 milioni: dove giocherà - Federico Gatti e la Juventus al passo d'addio: arriva un'offerta da 32 milioni di euro, la big lo vuole a tutti i costi. 🔗juvelive.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non ? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.