Conte-Napoli quella frase ‘rubata’ che fa rumore | De Laurentiis ha già scelto | CM IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto. Anche la ricerca dello Scudetto potrebbe non bastare a garantire la sua permanenza sulla panchina partenopea.

Una frase rubata agli amici che fa molto rumore: le strade tra l’allenatore pugliese e il Napoli possono già separarsiDopo meno di un anno dal suo arrivo, il futuro di Antonio Conte al Napoli è tutt’altro che certo. La vittoria o meno dello Scudetto potrebbe essere ininfluente per il mister. I segnali di una certa delusione, amarezza per come sono state gestiti alcuni aspetti sono stati chiarissimi. E ora spunta anche una frase.Conte-Napoli, le strade possono dividersi subito (Calciomercato.it)Da tempo Conte rimarca il tema della cessione di Kvaratskhelia, che ha letteralmente indebolito la rosa e che non è stato sostituito adeguatamente. Non a caso, Okafor è sparito completamente dai radar nelle ultime settimane. Anche gli accenni sul centro sportivo e sui progetti per il settore giovanile sono stati piuttosto eloquenti. 🔗Leggi su Calciomercato.it