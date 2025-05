Conte Lavorare per la pace in Ucraina Putin ha più potere negoziale

Nella complessa situazione ucraina, la comunità internazionale deve affrontare il crescente potere negoziale di Putin, contrastando l’aggressione ingiustificata. A Bruxelles, emerge chiaro che la via verso la pace passa esclusivamente attraverso un accordo negoziale, fondamentale per ristabilire la stabilità e garantire un futuro sostenibile alla regione.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ora Putin ha un poterenegoziale maggiore rispetto a quello che aveva dopo l’aggressione all’Ucraina, che rimane ingiustificata e inaccettabile. Quello che è evidente è che tutti stanno comprendendo, chi più chi meno, che solo la soluzione negoziale è l’unica possibile. Se lo avessero capito anche i volenterosi oggi avremmo risparmiato vittime e distruzioni”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di fronte al Parlamento europeo, in occasione del flash mob organizzato con i ragazzi di Network Giovani contro il piano ReArm Europe.xf4fscmca2Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Conte “Lavorare per la pace in Ucraina, Putin ha più potere negoziale”

