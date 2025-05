Conte Juve QS | il tecnico spinge per tornare in bianconero Elkann pronto a chiudere! Le ultimissime novità

Antonio Conte potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus. Il tecnico spinge per un ritorno in bianconero, mentre John Elkann è pronto a chiudere la trattativa. Scopri tutte le ultime novità sul futuro della Vecchia Signora e sul possibile arrivo del mister attualmente alla guida del Napoli.

ConteJuve: il tecnicospinge per tornare in bianconero, Elkannpronto a chiudere! Le ultime novità sul futuro della panchina della Vecchia SignoraLa Juve insiste sul fronte Antonio Conte: è l’attuale allenatore del Napoli il sogno della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo è quello di tornare a vincere.Stando a quanto riportato dal QS Elkann sarebbe determinato a portare fino in fondo questa pista e ad avallare così anche il desiderio dello stesso Conte, che vuole tornare sulla panchina della Juventus. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve (QS): il tecnico spinge per tornare in bianconero, Elkann pronto a chiudere! Le ultimissime novità

Su questo argomento da altre fonti

Juventus rivoluzione: Antonio Conte (con la benedizione di Elkann). Calvo in Premier League. Gutierrez-Juve? Attenti a Napoli e...

Segnala affaritaliani.it: Antonio Conte tornerà sulla panchina della Juventus dalla prossima stagione? Le voci sono tante e girano da settimane, Napoli permettendo visto che il tecnico salentino è legato da un contratto di alt ...

QS - Conte spinge per tornare alla Juve, Elkann vuole tornare a vincere

tuttojuve.com scrive: Aumentano di intensità le voci che vorrebbero Antonio Conte tornare sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione: come riportato dal "QS", l'attuale tecnico ...

Oriali e Conte, un sodalizio che potrebbe sciogliersi: la Juve all’orizzonte

informazione.it scrive: Lele Oriali, storico collaboratore di Antonio Conte , avrebbe lasciato intendere che la loro partnership – cementata in Nazionale, all’Inter e ora al Napoli – potrebbe interrompersi a fine stagione. ' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.