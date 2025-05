Conte e la grande bruttezza Ranieri come Mou Pradè fuori luogo | la FLOP PARADE di Camelio

La settimana calcistica è segnata da delusioni e polemiche, con Conte accusato di guida di un Napoli privo di identità e un Ranieri che si dimostra più simile a un Mourinho a vuoto. Nel frattempo, Palladino e Pradè si scontrano, mentre l'Europa diventa un miraggio. Ecco la Flop Parade di Enrico Camelio.

Conte sotto accusa per un Napoli senza identità, Palladino e Pradè litigano mentre l’Europa scappa, e Ranieri fa il Mourinho a vuoto. I tre FLOP della settimana, firmati Enrico Camelio“Conte e la grandebruttezza, Raniericome Mou, Pradèfuoriluogo”: la FLOPPARADE di Camelio – serieanews.comIl calcio è fatto di errori, ma anche di limiti. E qualcuno li ha superati tutti.A volte non servono le grandi sconfitte o le figuracce internazionali per finire nella FLOPPARADE. Basta il senso del limite. Quello che alcuni, questa settimana, hanno deciso di ignorare completamente. Tra scelte discutibili, uscite fuoriluogo e atteggiamenti da teatro off-Broadway, ecco serviti i tre protagonisti che si sono guadagnati, con pieno merito, la vetrina settimanale di Enrico Camelio.Dal Napoli di Conte (che più che ringhiare, sbadiglia), al caos pubblico di Firenze, fino alla “Mourinhata” di Ranieri che ha lasciato più imbarazzo che altro. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - “Conte e la grande bruttezza, Ranieri come Mou, Pradè fuori luogo”: la FLOP PARADE di Camelio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cecchi: "È Ranieri l'allenatore dell'anno, più di Conte" - A Radio Sportiva Stefano Cecchi ha elogiato l'operato di Ranieri, arrivato per sostituire Juric e che ha portato la Roma a contendere un posto per la Champions League: "Se #Ranieri andasse ... 🔗tuttojuve.com

Conte e Ranieri, ottimo rapporto e tante cene assieme. Quella visita di Claudio a Cobham - Antonio Conte e Claudio Ranieri si troveranno ancora una volta uno di fronte all'altro, c'è grande attesa per la gara di campionato tra Napoli e Roma che si disputerà il 24 novembre allo stadio ... 🔗msn.com

Sella: "Il vero merito di Conte a Napoli e i due nomi per la Roma dopo Ranieri" - Conte poi è bravo perché li fa rendere al massimo delle loro potenzialità. Il grande merito di mister Claudio Ranieri? Ha preso una squadra che sembrava anarchica, un po' allo sbando ... 🔗areanapoli.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Luisa Ranieri: vita privata, età, figli, marito Luca Zingaretti

L'attrice italiana Luisa Ranieri è nata il 16 dicembre 1973 a Napoli, è celebre per il suo fascino mediterraneo e per le sue interpretazioni in televisione e al cinema.