conte alla juventus lo conferma la frase di oriali non posso andare dove va lui – la verità

ConteallaJuventus, la frase di Oriali («non possoandaredove va lui») lo conferma – La VeritàOrmai è il segreto di Pulcinella. Ci sono arrivati anche quelli che hanno negato per due mesi e persino gridato all’allarmismo. ConteallaJuventus è sulla bocca e sulla penna di tutti, così come Allegri al Napoli.Oggi ne scrive il quotidiano La Verità che dedica una pagina al valzer di panchine. E il titolo è tutto un programma: “In piena volta scudetto Conte pianifica il passaggio alla Juve”.Giorgio Gandola parte da una frase di Oriali a Coverciano:«Questa volta non possoandaredove va lui». La frase apparentemente innocua, buttata lì ad alcuni amici di Milano e di Coverciano, apre uno scenario inedito e diventa centrale nel consueto valzer delle panchine. Anche perché a pronunciarla è Gabriele Oriali, l’ombra di Antonio Conte in Nazionale, all’Inter e adesso al Napoli; il team manager fidato per eccellenza, senza il quale il formidabile tecnico salentino non immagina nessuna avventura in Italia. 🔗Leggi su Ilnapolista.it