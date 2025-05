Conte | A giugno mobilitazione nazionale contro il riarmo dell’Ue

A Bruxelles, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato una mobilitazione nazionale a giugno contro il piano di riarmo europeo. Il Network giovani del partito allestirà banchetti in molte città italiane per sensibilizzare i cittadini riguardo alle implicazioni delle scelte dei governanti europei. Un'iniziativa volta a promuovere la pace e il disarmo.

BRUXELLES – "Il Network giovani del Movimento 5 Stelle organizzerà a giugno una mobilitazionenazionalecontro il piano di riarmo europeo, con banchetti in tantissime città italiane per spiegare a tutti i cittadini dove i governanti europei ci stanno portando".Lo ha annunciato il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante il suo intervento a "Parlami d'Europa". "Accogliamo con grande entusiasmo questa proposta e l'impegno per informare, sensibilizzare e costruire un fronte il più ampio possibile. La nostra battaglia contro il piano di riarmo continua", ha aggiunto Conte.

