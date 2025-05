ContaminAzioni Teatro fusion si alza il sipario

In "Fusion si alza il sipario", quattro donne, vere e proprie chirurghe del tempo, guidano gli spettatori in un viaggio tra i ricordi. Attraverso un semplice questionario della memoria, offrono la possibilità di rivivere esperienze dimenticate. Riusciranno a dare nuovo senso al presente? Scopritelo in questo spettacolo brillante di AREM – Agenzia di recupero eventi.

Quattro donne che, per sopravvivere al presente, come vere e proprie chirurghe del tempo, offrono ai clienti la possibilità di rivivere ricordi, previa compilazione di un semplice questionario della memoria. Il loro progetto funzionerà? È uno spettacolo brillante, AREM – Agenzia di recupero eventi mancanti, quello che il 16 maggio andrà in scena al Teatro Tina Mezzadri. L’evento si inserisce nella rassegna promossa da Centro Teatrale Bresciano e Associazione Culturale ContaminAzioni intitolata ContaminAzioni Teatrali, cinque spettacoli in scena tra aprile e maggio, per un prodotto culturale frutto della mescolanza tra forme teatrali differenti.La rassegna presenta una selezione di spettacoli che spaziano dal Teatro contemporaneo in forma di commedia brillante e sentimentale al mentalismo e ipnotismo in una cornice teatrale, alla stand-up comedy con accompagnamento musicale dal vivo fino a una forma assolutamente unica e originale di Teatro improvvisato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ContaminAzioni. Teatro “fusion” si alza il sipario

