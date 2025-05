Consumiamo troppo sodio e alimenti salati l’allarme dell’Oms | ecco cosa rischiamo e tutti i consigli per ridurne l’utilizzo specialmente a tavola

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme: il consumo globale di sodio è eccessivo, con una media di 4310 mg al giorno per gli adulti. Questo eccesso espone la popolazione a gravi rischi per la salute. Scopriamo insieme le conseguenze e i consigli utili per ridurre il sodio a tavola.

Praticamente tutte le popolazione al mondo consumano tropposodio esponendosi a rischi e patologie anche gravi. È l’allarme lanciato in queste ore dall’Organizzazione mondiale alla sanità (Oms).Secondo gli esperti l’assunzione media globale di sodio degli adulti è di 4310 mggiorno (equivalenti a 10,78 ggiorno di sale). Ma tale quantità è più del doppio di quella raccomandata.Consumiamotropposodio e alimentisalati, l’allarmedell’Oms: eccocosarischiamo e tutti i consigli per ridurnel’utilizzo (specialmente a tavola) (CANVA FOTO) – Notizie.comIl principale effetto sulla salute associato a diete ricche di sodio è l’aumento della pressione sanguigna, che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, cancro gastrico, obesità, osteoporosi e malattie renali. Si stima che ogni anno 1,89 milioni di decessi siano associati al consumo eccessivo di sodio. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Consumiamo troppo sodio e alimenti salati, l’allarme dell’Oms: ecco cosa rischiamo e tutti i consigli per ridurne l’utilizzo (specialmente a tavola)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oms: “Il mondo consuma troppo sale. A rischio 7 milioni di vite”. In Italia mancano limiti obbligatori al contenuto di sodio negli alimenti - In Italia non c’è invece nessun limite al contenuto di sodio negli alimenti ma sono previste ... di sale al giorno (un cucchiaino). Mangiare troppo sale lo rende il principale fattore di ... 🔗quotidianosanita.it

Sale e chili di troppo, il rischio di obesità è del 330% più alto in chi ne consuma più di 5 grammi al giorno - Consumare troppo sale comporta ... l’elevato apporto di sodio non è causato principalmente da cibi poco sani, ma dal consumo quotidiano di alimenti di uso comune – hanno precisato gli autori ... 🔗fanpage.it

Trucchi rapidi per eliminare il sodio in eccesso dai cibi in scatola! - Se volete continuare a consumare ... di sodio senza compromettere troppo il sapore. Fonte: School of public Health Harvard T.H. Chan Un altro trucco utile è bollire gli alimenti in scatola ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' troppo brava! L'insegnante la fa bendare in dad

Incredibile quello che è successo a uno studente durante la videolezione, l'insegnante l'ha costretta a una pratica umiliante perché era preparata.