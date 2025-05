Consultorio del Valdarno mercoledì Open Day dedicato ai giovani

Il Consultorio del Valdarno invita tutti i giovani tra i 13 e i 26 anni a un Open Day mercoledì 13 maggio 2025. L'evento offrirà un'opportunità unica per ottenere risposte su affettività, sessualità, malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione, in un ambiente accogliente e informale. Non perdere l'occasione di informarti e confrontarti!

Arezzo, 13 maggio 2025 – Consultorio del Valdarno, mercoledìOpen Day dedicato ai giovaniRagazzi e ragazze fra i 13 e i 26 anni potranno trovare tutte le risposte necessarie su affettività, sessualità, malattie sessualmente trasmissibili e contraccezioneOpen Day Consultoriogiovani del Valdarnomercoledì 14 maggio dalle 14, 30 alle 18. Per il Consultorio familiare Valdarno questa è la seconda edizione e anche quest'anno sarà possibile incontrare tutte le figure professionali presenti nella struttura che svolgono attività consultoriale dedicata alle giovani e ai giovani: andrologo, assistente sociale, ginecologa, ostetrica e psicologa.Lo spazio è dedicato a ragazze e ragazzi dai 13 ai 26 anni, che vorranno conoscere le attività e le offerte del Consultoriogiovani. Sarà uno spazio aperto alle domande con aree tematiche dedicate.

