Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso | quasi 10mila accessi in un anno

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana. Con 5.246 visitatori al Perrino e 4.353 nel nosocomio francavillese, i numeri evidenziano l’importanza e la richiesta di assistenza pediatrica specializzata nel territorio. Il trasferimento della...

BRINDISI - Sono numeri importanti quelli registrati nell'attività dello Scap, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica: 5.246 accessi nel Perrino di Brindisi e 4.353 nell'ospedale di Francavilla Fontana, per un totale di 9.599 accessi complessivi nell'anno 2024 e un trasferimento della.

