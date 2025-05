Consiglio Puglia e taglio dei seggi ok al cambio dello Statuto

Oggi in Giunta si discuterà il disegno di legge per modificare lo Statuto della Regione Puglia, proponendo la riduzione del Consiglio regionale da 50 a 40 seggi. Questa riforma mira a ottimizzare rappresentanza e funzionalità, rispondendo alle necessità di efficienza nella governance regionale in un contesto di crescente pressione necessaria per il rinnovamento istituzionale.

