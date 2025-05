consiglio bufera sul regolamento la minoranza impugna la delibera

Il nuovo statuto e regolamento del consiglio comunale, approvato dopo un'intensa seduta di dodici ore, è finito nel mirino della minoranza. Cinque consiglieri hanno presentato ricorso al Capo dello Stato, dando il via a una nuova fase di polemiche e dispute amministrative. Le ripercussioni di questa decisione si fanno già sentire nella comunità.

Nuovo statuto e regolamento del Consiglio comunale, a cinque mesi dalla tumultuosa approvazione in un Consiglio che durò dodici ore è l’ora dei ricorsi, e delle polemiche. Il ricorso contro la delibera è stato presentato al Capo dello Stato dai cinque consiglieri comunali di minoranza. L’Amministrazione ha provveduto alla nomina di un legale e al trasferimento della pratica al Tar. È la sindaca Elisa Balconi a sferrare l’attacco: "Ventimila euro dei cittadini per far valere ragioni già democraticamente espresse in aula". Di rimando l’opposizione, per voce della lista civica Si Può: "È stata la maggioranza, e non noi, a scegliere di spostare la pratica al Tar. Se statuto e regolamento fossero stati scritti con equilibrio non ci sarebbe stato bisogno di alcun ricorso. Difendere la democrazia non è uno spreco". 🔗Leggi su Ilgiorno.it