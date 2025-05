Consiglieri di FdI contro Sala | si mettono a leggere i giornali in aula

Durante la seduta di lunedì 12 maggio a Palazzo Marino, i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno protestato contro il sindaco Beppe Sala, leggendo giornali del giorno precedente in aula. Questo gesto mira a sottolineare il malcontento per la mancata informazione sulla situazione urbanistica della città, creando un momento di tensione politica sul tema.

Si sono messi a leggere i giornali (del giorno prima) nell'aula di Palazzo Marino, i Consiglieri di Fratelli d'Italia, durante la seduta di lunedì 12 maggio. Lo hanno fatto per protestare contro il sindaco Beppe Sala, che non ha voluto riferire in aula sulla situazione dell'urbanistica dopo le.

