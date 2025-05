Conservatorio Scarlatti il 16 maggio Nicolò Fiorenza presenta il volume sul patrimonio storico

Il 16 maggio, il Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti ospiterà Nicolò Fiorenza per la presentazione del suo volume dedicato al patrimonio storico dell'istituto. Fondata tra le più antiche d’Italia, la Scarlatti si distingue per la sua ricca offerta formativa e per un’eccellente tradizione musicale.

Al Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti, uno dei più antichi d'Italia e annoverato, per numero di cattedre, studenti e varietà dell'offerta formativa, tra gli istituti più rappresentativi del comparto dell'Alta Formazione Artistica Musicale del Ministero dell'Università e della.

