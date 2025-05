Consegna delle borse di studio agli studenti

Oggi si conclude l'edizione 2025 di Oroarezzo, la manifestazione di riferimento per il settore orafo, che ha trasformato Arezzo in un hub internazionale per business e networking. A chiudere simbolicamente la fiera, si svolgerà questa mattina la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti, un segno di investimento nel futuro del settore.

Chiude oggi con uno sguardo al futuro l’edizione 2025 di Oroarezzo, manifestazione di riferimento per il settore orafo, che per quattro giorni ha trasformato Arezzo in un polo internazionale di business e networking. A chiudere simbolicamente la fiera, questa mattina, sarà la cerimonia di Consegnadelleborse di studioaglistudenti del Master in "Storia, Design e Marketing del Gioiello", promossa dall’Università di Siena in collaborazione con la Camera di commercio e la Consulta Orafa di Arezzo, unisce formazione universitaria e tessuto imprenditoriale locale, proiettando i giovani verso le professioni dell’oro.Il Master si svolge nel campus universitario di Arezzo, cuore pulsante del più grande distretto orafo d’Europa. Nato dalla collaborazione tra università e imprese del territorio, il corso post laurea rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra alta formazione accademica e mondo produttivo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consegna delle borse di studio agli studenti

