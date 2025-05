Confindustria Verona Riello presenta la squadra e il programma per il quadriennio

Confindustria Verona Riello presenta oggi la nuova squadra e il programma per il quadriennio. Al centro della strategia vi è un forte impegno per la competitività industriale, che si basa su una visione sistemica e un'azione collettiva, evidenziando il ruolo dell'impresa come motore di crescita, innovazione e coesione economica del territorio.

Il sostegno alla competitività industriale non può prescindere da una visione sistemica e da un'azione collettiva, che metta al centro l'impresa come motore di crescita, innovazione e coesione economica del territorio. È questo il principio cardine su cui si snoda il programma che Giuseppe Riello.

Confindustria Verona, il consiglio approva programma e squadra di Riello - Sostegno alla competitività industriale con al centro l'impresa come motore di crescita: Confindustria Verona approva programma e squadra di Riello

Confindustria, Verona sceglie Giuseppe Riello: il leader della Camera di commercio indicato alla presidenza - È il terzo della famiglia ad assumere la guida degli Industriali: «Consenso ampio» Un Riello torna alla guida di Confindustria. Per la terza volta, nel caso di Verona, dopo il padre Pilade

CONFINDUSTRIA VERONA, LEADERSHIP E CAMBIAMENTO A 80 ANNI DALLA NASCITA - A 80 anni dalla nascita Confindustria Verona parlerà martedì 13 di guidare la trasformazione con leadership e visione: è il compito degli imprenditori

