"Confessioni e manie di un bibliofilo" esplora il delicato equilibrio tra l'amore per i libri e la sfida che pongono le nuove tecnologie. I libri vivono ancora? O sono destinati a diventare reliquie di un'epoca superata? In questo viaggio introspectivo, si indaga il valore della biblioteca e il destino delle storie, scritte e dimenticate.

Ma i libri vivono ancora, o si persero durante il trasloco nell'era veloce del video e del digitale? Ha ancora un senso oggi il loro santuario, la biblioteca, o è solo una reliquia del passato, perché tutto è trasmigrato in una nuvola, fino a sparire? Questa è la confessione di un bibliofilo, o forse di un ex-bibliofilo. Le sue gioie, i suoi dolori, le sue ansie e le sue manie.Per cominciare guardiamoci intorno, fuori dalla biblioteca. I lettori diminuiscono, come mai è accaduto nei tempi dell'istruzione di massa; stiamo tornando alle percentuali ultraminoritarie delle epoche dominate dall'analfabetismo. Ci sono mille surrogati di lettura: quel che troviamo in video, negli smartphone e nei loro ausiliari del traffico mediatico – i-Pad, pc, e-book, audiolibri – è legato alla lettura ma sempre più distante dal sapere umanistico e dai libri di carta.