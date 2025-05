Confermate le bandiere blu sulla costa ravennate | sette località premiate nel 2025

Il 2025 segna un altro trionfo per la costa ravennate, che conferma la presenza delle bandiere blu in sette località, premiando l'impegno per la sostenibilità e la qualità dei servizi. I comuni di Ravenna e Cervia si uniscono a questa celebrazione, evidenziando il continuo successo della Riviera Romagnola nel panorama nazionale.

Ancora una volta viene premiata la riviera ravennate. Aumentano le bandiere blu in Italia e vengono Confermate quelle che già lo scorso anno sventolavano nella nostra provincia. Premiati i due comuni di Ravenna e Cervia e le settelocalità individuate lungo la nostra costa.A livello nazionale. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Confermate le bandiere blu sulla costa ravennate: sette località premiate nel 2025

Cosa riportano altre fonti

Bandiere blu 2025, le spiagge premiate sono 487: al top Liguria e Puglia - Sta arrivando l’estate, ecco le migliori spiagge d’Italia premiate con la Bandiera blu 2025. Tante new entry e tante conferme: 487 spiagge premiate e 15 nuovi ingressi. L’Italia si conferma protagonis ... 🔗informazione.it

Emilia-Romagna, le spiagge bandiere blu nel 2025: «Sono in dieci Comuni, il ritorno di Cattolica» - Il riconoscimento alle migliori spiagge dell'Emilia-Romagna: ecco dove sono. Premiate: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriati ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Bandiere Blu 2025, quali sono le spiagge più belle d'Italia - Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu (Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, ... 🔗vanityfair.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi, raffigurato tra le bandiere di Italia e UE

In occasione del giorno che avrebbe segnato l'88º compleanno di Silvio Berlusconi, Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorativo in onore del fondatore di Forza Italia e quattro volte Presidente del Consiglio.