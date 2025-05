Conferenza stampa Maignan | Vogliamo vincere la Coppa Italia! Abbiamo tanta fame…

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il portiere rossonero Mike Maignan ha espresso la sua determinazione e la fame di vittoria della squadra. In una conferenza stampa energica, Maignan ha sottolineato l'importanza di questo trofeo per il club, pronto a combattere per alzare il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma.

