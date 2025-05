Conferenza Milan-Bologna finale Coppa Italia | De Silvestri alla vigilia | LIVE News

Alla vigilia della tanto attesa finale di Coppa Italia, Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, si presenta in conferenza stampa LIVE. L'emozione cresce mentre la squadra si prepara ad affrontare il Milan, e le dichiarazioni di De Silvestri promettono di rivelare le sensazioni e le aspettative dei rossoblu per questo importante match.

La Conferenza stampa LIVE di Lorenzo De Silvestri, difensore rossoblu, allavigilia della finale di CoppaItalia tra Milan e Bologna

