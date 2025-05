Conerobus Silvetti apre ai privati | Da loro un contributo indispensabile per aumentare il capitale sociale

Conerobus, guidata dal sindaco Daniele Silvetti, punta a rafforzare la propria solidità finanziaria. Per far fronte alle sfide economiche, si propone di chiedere un maggiore contributo alla Regione Marche e di coinvolgere investitori privati, aprendo così a nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'azienda.

ANCONA – Conerobus, a sostegno dei conti aziendali il sindaco Daniele Silvetti pensa di chiedere un maggior contributo alla Regione Marche, mentre apre le porte all’iniziativa privata. Invece la figura del direttore generale, su cui politica e dirigenza tanto puntavano per una miglior gestione. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Conerobus, Silvetti apre ai privati: «Da loro un contributo indispensabile per aumentare il capitale sociale»

