Condoni edilizi e permessi di costruire nel primo trimestre del 2025 incassati oltre 490 mila euro

Nel primo trimestre del 2025, il Comune di Agrigento ha registrato un significativo incasso di oltre 490 mila euro dalla gestione delle pratiche urbanistiche. Di questi, 227.888 euro provengono dai condoni edilizi e 264.689 euro dai permessi di costruire, come annunciato dal sindaco della città. Un risultato che riflette l'attività edilizia in crescita.

Nel primotrimestre del 2025, il Comune di Agrigento ha incassato oltre 490 milaeuro grazie alla gestione delle pratiche urbanistiche di edilizia Pubblica e Privata: 227.888 euro dai Condoniedilizi e 264.689 euro dai permessi di costruire

