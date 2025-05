Condannato per omicidio torna libero dopo 38 anni di carcere | “È innocente scagionato dal dna”

Dopo 38 anni di ingiusta detenzione, Peter Sullivan, 68 anni, è stato finalmente scagionato dall'accusa di omicidio grazie a nuove prove di DNA. La sua condanna per la morte della barista 21enne Diane Sindall è stata annullata, riportando alla luce il dramma di un uomo innocente che ha passato decenni dietro le sbarre.

Ha trascorso 38 anni di galera nel Regno Unito senza aver mai commesso l'omicidio: Peter Sullivan, 68 anni, è stato assolto nel caso che riguarda la morte della barista 21enne Diane Sindall grazie al test del DNA. 🔗Leggi su Fanpage.it

