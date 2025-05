Condannato per evasione Saverio Sparandeo assolto in Appello | Il fatto non sussiste

Saverio Sparandeo, 63enne di Benevento, è stato assolto in appello dall’accusa di evasione. La Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la condanna a un anno di reclusione, decretando che “il fatto non sussiste”. Questa vicenda giudiziaria risaliva a...

Era stato Condannato in primo grado a un anno di reclusione per evasione, ma la Corte d'Appello di Bari ha ribaltato il verdetto: Savero Sparandeo, 63 anni di Benevento, è stato assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste".La vicenda giudiziaria risaliva al 26 marzo del 2016. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel giorno Sparandeo si sarebbe allontanato dalla comunità terapeutica di Castellana Grotte, in provincia di Bari, dove si trovava agli arresti domiciliari. Un allontanamento che, per l'accusa, integrava il reato di evasione. Ma la difesa ha fatto valere le proprie ragioni in Appello. Gli avvocati Michele Ciruolo e Luca Russo, legali di fiducia di Sparandeo, hanno smontato la ricostruzione accusatoria, riuscendo a convincere i giudici della totale insussistenza del fatto contestato.