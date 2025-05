Condannato il guru delle diete Cosa ha fatto Panzironi

Il 53enne è stato Condannato in primo grado. Inflitta una pena a 1 anno e 4 mesi anche al fratello gemello per concorso in reato 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Condannato il "guru delle diete". Cosa ha fatto Panzironi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Condannato il "guru delle diete". Cosa ha fatto Panzironi - Il 53enne è stato condannato in primo grado. Inflitta una pena a 1 anno e 4 mesi anche al fratello gemello per concorso in reato ... 🔗ilgiornale.it

Adriano Panzironi, noto come il “guru delle diete”, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per esercizio abusivo della professione... - Martedì l’imprenditore Adriano Panzironi, noto come il “guru delle diete”, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di prigione per esercizio abusivo della professione medica. Suo fratello ... 🔗ilpost.it

Condannato Adriano Panzironi, il falso guru delle diete in tv: metteva a rischio la salute pubblica - Il tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi Adriano Panzironi, noto come il 'guru delle diete', accusato di esercizio abusivo della professione medica. Il… Leggi ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.