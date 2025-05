Condannato il guru delle diete che prometteva di far vivere fino a 120 anni | condannato a 2 anni e 8 mesi

Adriano Panzironi, noto come il "guru delle diete", è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione dal tribunale di Roma per esercizio abusivo della professione. Prometteva un regime alimentare in grado di garantire una vita fino a 120 anni e la guarigione da ogni malattia, attrarre numerosi seguaci ma anche accese polemiche.

prometteva grazie al suo regime alimentare (a base di proteine e integratori) di far viverefino a 120 anni e di guarire da ogni malattia. Il tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Adriano Panzironi, noto come il ‘gurudellediete, per esercizio abusivo della professione. Il giudice ha, inoltre, inflitto 1 anno e 4 mesi al fratello di Panzironi, Roberto accusato di concorso nel reato. Accolte, quindi, le richieste della procura. Secondo gli inquirenti l’uomo ha esercitato “abusivamente la professione medica nei confronti di una numerosa platea di ascoltatori” di una trasmissione televisiva.Per il capo di imputazione l’uomo “somministrava, anche in forma personalizzata, a seguito di successivi contatti intrapresi attraverso operatori di call center e di interlocuzioni con singoli utenti tramite Facebook, particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di dieta, prescrivendo l’assunzione di integratori alimentari da lui stesso commercializzati online”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Condannato il “guru” delle diete che prometteva di far vivere fino a 120 anni: condannato a 2 anni e 8 mesi

Cosa riportano altre fonti

L'ULTIMO NUMERO - Maggio 2025 Gli apostoli della tecnoguerra - Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "L’impegno contro il cambiamento climatico e la deforestazione e a favore della protezione della biodiversità e delle risorse idriche ci è valso la tripla A nella ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Adriano Panzironi, il 'guru delle diete' condannato a due anni e 8 mesi: «I suoi integratori erano potenzialmente nocivi» - Adriano Panzironi, noto come il 'guru delle diete' e accusato di esercizio abusivo della professione medica, è stato condannato dal tribunale monocaratico di Roma a 2 anni e 8 mesi ... 🔗msn.com

Esercizio abusivo professione medica: il 'guru delle diete' Panzironi condannato a due anni e 8 mesi - Secondo l'atto d'accusa, ''somministrava, anche in forma personalizzata indicazioni sul regime alimentare, programmi e metodi di nutrizione, prescrivendo l'assunzione di integratori da lui stesso comm ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.